Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini görüştü

05.05.2026 15:39  Güncelleme: 15:46
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini görüştü. Bakan Çiftçi, "Dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı; hukuki, idari ve teknik tüm imkanlarımızı seferber ederek mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi. İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Adalet Bakanımız Akın Gürlek’i bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Hukukun tesisi ve kamu düzeninin muhafazası noktasında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız olarak ortaya koyduğumuz güçlü eşgüdüm; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız emanet bilincinin bir tezahürüdür. Biri hakkı, diğeri nizamı gözeten bu iki kanat; aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yapmaktadır. Nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Bakanımıza teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah" ifadelerine yer verdi.

"DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE MERKEZİ" PROJESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırlanan projeyi görüştü.

İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ve başta iki bakanlık arasında olmak üzere ilgili kurumlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, internet tabanlı dolandırıcılık yöntemleriyle mücadelede mevcut mevzuatın geliştirilmesi, teknik altyapının güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması konuları ele alındı.

"KURUMLARIMIZ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ DAHA DA İLERİ TAŞIYORUZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı tüm imkanları seferber ederek mücadele edeceklerini ifade etti. Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanımız Akın Gürlek ile bir araya gelerek, internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendirecek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projemizi ele aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü vizyon doğrultusunda; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç unsuruna karşı, kurumlarımız arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyoruz. Dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı; hukuki, idari ve teknik tüm imkanlarımızı seferber ederek mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Toplantımıza katkı sunan Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza ve ilgili birim amirlerimize teşekkür ediyorum."

TOPLANTIDA İKİ BAKANLIKTAN DA YETKİLİLER YER ALDI

Toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcıları Ali Çelik ve Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Harun Ersin Polat, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, Ceza İşleri Daire Başkanı Kemal Ertürk, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Tamer Bilacan, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Serdar Büyükleblebici, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm ve Jandarma Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürü Jandarma Albay Kürşat Çilek katıldı. 

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
