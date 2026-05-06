Özgür Özel\'den kurultay davası sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anma programına katıldı. Özel, program sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP'nin bugün görülen kurultay davasına ilişkin Özel, "Adem Soytekin demiş ki 'Bir şey duydum birinden' gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun. En ufak bir şüphe kalmayana kadar bu işleri sorsunlar, soruştursunlar. Çünkü bu iş leke kaldırmaz bir iş ve CHP'nin kurultayı öyle lekelenebilecek bir kurultay değil. Aksine CHP'de kurultayda o sonuç böyle olmasaydı 104 yıllık cumhuriyette hiçbir siyasi partinin genel başkanı yarışarak değişememiş olacaktı. Bu kurultay delegenin bir siyasi partinin genel başkanının demokratik bir yarışta ve centilmenlik içerisinde değiştiği bir kurultay olarak kazanana ve kaybedenine onur belgesi vermiş kurultaydır" dedi.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI KIYMETLİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı 'mutlak butlan' açıklamasının hatırlatılması üzerine Özel, "Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti, diğer bir siyasi partiye yapılan usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur. Biz neredeyse bir yıldır sadece CHP'yi değil, siyasi partilerin güç aldığı sistemi savunuyoruz, demokrasiyi savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

KURULTAY DAVASI ERTELENDİ, ADEM SOYTEKİN DİNLENECEK

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Özgen Nama'nın savunmasının alınmasına ve Adem Soytekin'in tanık sıfatıyla beyanının alınması için talimat yazılmasına hükmederek, duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.