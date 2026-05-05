Van\'da bir grup çocuk kediye böyle eziyet etti! Çuvala koyup duvara vurdular

Van’da kaydedilen görüntüler, kamuoyunda büyük tepki çekti. Bir grup çocuğun, iddiaya göre bir kediyi çuvalın içine koyarak duvara vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuklardan birinin elinde satır bulunduğu da dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLERDEKİ DİYALOGLAR TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada yayılan videoda çocukların kendi aralarındaki konuşmaları da net şekilde duyuldu. Asayiş Berkemal'in paylaşdığı görüntülerde bir çocuğun, “Tamam kediyi çıkar öldü” dediği, başka bir çocuğun ise “Ölmemiş oğlum bunlar 9 canlıdır” sözleriyle karşılık verdiği işitildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvan hakları savunucuları başta olmak üzere çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Olayın ardından yetkililere çağrıda bulunan kullanıcılar, görüntülerde yer alan çocukların tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.