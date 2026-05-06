İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz

Haberin Videosunu İzleyin
İran: ABD\'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
06.05.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran: ABD\'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
Haber Videosu

ABD ve İran'ın savaşı bitirmek için tek sayfalık bir mutabakat imzalamaya yaklaştığı bildirildi. ABD basının iddiasını doğrulayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray kaynaklarına göre ABD ile İran arasında yürütülen temaslarda kritik bir aşamaya gelindi. Tarafların, savaşı sona erdirmek ve kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açmak amacıyla hazırlanan 14 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. İran’ın anlaşmadaki kritik maddelere ilişkin yanıtının önümüzdeki 48 saat içinde beklendiği aktarıldı.

ANLAŞMA İMZALANIRSA 30 GÜNLÜK KAPSAMLI MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile İranlı yetkililer arasında doğrudan ve arabulucular üzerinden sürdürülen görüşmelerde uzlaşma sağlanması halinde, savaşın resmen sona erdirileceği ifade edildi. Anlaşmanın ayrıca Hürmüz Boğazı’nın yeniden deniz trafiğine açılması ve yaptırımların kaldırılması için 30 günlük kapsamlı müzakere sürecini başlatacağı kaydedildi.

Pakistan’ın arabuluculuk yaptığı görüşmelere yakın kaynaklar da, İran savaşını sona erdirmeyi hedefleyen tek sayfalık mutabakat metni üzerinde tarafların anlaşmaya yaklaştığını doğruladı.

Reuters’ın, ABD merkezli CNBC kanalını kaynak gösterdiği haberde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün, “Washington'un 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz.” açıklamasına yer verildi.

TASLAKTA HANGİ MADDELER VAR?

Taslak anlaşmaya göre İran’ın, nükleer zenginleştirme faaliyetlerini en az 12 ila 15 yıl süreyle durdurmayı kabul edeceği belirtildi. Ayrıca Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirmeme ve yer altı nükleer tesisi işletmeme taahhüdünde bulunacağı ifade edildi.

Metindeki en kritik başlıklar arasında, Birleşmiş Milletler müfettişlerine ani denetim yetkisi verilmesi ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması yer alıyor.

Buna karşılık ABD’nin ise İran’a yönelik yaptırımları aşamalı olarak kaldırmayı, dondurulan milyarlarca dolarlık fonu serbest bırakmayı ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasını kademeli şekilde sona erdirmeyi planladığı aktarıldı.

Taslakta ayrıca görüşmelerin başarısız olması halinde ABD güçlerinin yeniden askeri operasyon veya abluka seçeneğine dönebileceği maddesinin de bulunduğu belirtildi.

Müzakerelerin İslamabad veya Cenevre’de devam etmesinin planlandığı ifade edilirken, süreçte sağlanan ilerleme nedeniyle Başkan Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda yeni bir askeri operasyon kararından geri adım attığı öne sürüldü.

İRAN’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel’in yerine gelen isim açıklandı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı
Galatasaray’da Dursun Özbek’in yeni yönetim listesi belli oldu Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu
İBB Başkan Vekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet İBB Başkan Vekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
İçişleri Bakanlığından 7 il için “sarı“ kodlu meteorolojik uyarı İçişleri Bakanlığından 7 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
13:22
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
13:14
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap
12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:14:57. #7.13#
SON DAKİKA: İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.