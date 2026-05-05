Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı
Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı

05.05.2026 22:23
Eski Fenerbahçeli yönetici Tahir Kıran, Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi tarafını belli etti. Tüm üyeleri Aziz Yıldırım isminin etrafında birleşmeye davet eden Tahir Kıran, "Aziz Yıldırım önderliğinde, camianın tüm önemli isimlerini aynı çatı altında buluşmaya davet ediyorum. Konu Fenerbahçe ise geriye kalan her şey teferruattır'' dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul gerçekleştirilecek. 

TAHİR KIRAN'DAN KENETLENME ÇAĞRISI 

Seçim öncesi adaylar çalışmalarını yürütürken, eski yönetici Tahir Kıran da camia ve olası adaylara yönelik açıklama yaptı. Tahir Kıran, sarı-lacivertli tüm üyeleri Aziz Yıldırım isminin etrafında birleşmeye davet etti. 

''O GÜN BUGÜNDÜR!''

Kişisel hesapları bir kenara bırakıp Fenerbahçe ortak paydasında birleşmeleri gerektiğini aktaran Kıran, "Bazen geri adım atmak yenilmek değildir. Meseleye daha geniş bakabilmek, büyük resmi görebilmektir. Bugün büyük resme baktığımızda ne yazık ki Fenerbahçe’miz adına kaygı verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Mali anlamda ağır bir yükün, manevi anlamda ise 12 yıldır süren şampiyonluk hasretinin oluşturduğu büyük bir yorgunluğun içindeyiz. Fenerbahçe’mizi yeniden ayağa kaldırmak için bir şey yapılacaksa, o gün bugündür. Bugün; küslüklerin değil, sarılmanın ve kucaklaşmanın zamanıdır. Bugün; 'ben' demenin değil, 'biz' olabilmenin zamanıdır. Bugün; eski defterleri açmanın, hesaplaşmaların değil; yaraları sarmanın, dostlukları ve ortak değerleri hatırlamanın zamanıdır. Aziz Yıldırım da Fenerbahçe’mizin büyük bir değeridir, Ali Koç da Hakan Safi de, Barış Göktürk de, Mehmet Ali Aydınlar da Bu camiaya emek veren, mücadele eden herkes Fenerbahçe’nin parçasıdır. Artık kişisel hesapları, kırgınlıkları ve ayrılıkları bir kenara bırakıp Fenerbahçe ortak paydasında birleşmek zorundayız. Çünkü Fenerbahçe’mizi bu kaotik ortamdan, bu karanlık süreçten çıkarabilmek için kaybedecek zamanımız kalmamıştır.'' dedi.

''AZİZ YILDIRIM ÖNDERLİĞİNDE AYNI ÇATI ALTINDA''

Sözlerine devam eden Tahir Kıran, ''Tüm camianın; geçmişi, görüşü ve konumu ne olursa olsun, aynı hedef etrafında birleşmesi gerekmektedir. Fenerbahçe’nin geleceği için güçlü bir birliktelik şarttır. Bu nedenle Aziz Yıldırım önderliğinde, camianın tüm önemli isimlerini aynı çatı altında buluşmaya davet ediyorum. Ali Koç da gelmelidir, Hakan Safi de, Barış Göktürk de, Mehmet Ali Aydınlar da Çünkü konu Fenerbahçe ise geriye kalan her şey teferruattır. Yarın çok geç olmadan, çocuklarımızın gözyaşlarını silebilmek ve Fenerbahçe’mizi yeniden umut dolu yarınlara taşıyabilmek için bugün birlikte hareket etmek zorundayız. Çünkü söz konusu olan sadece bir spor kulübü değil; milyonların umudu, çocukların hayali ve hepimizin en büyük sevdası olan Fenerbahçe’dir" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    İşte beklenen açıklama sonuna kadar destek, kongre üyeleri ve camiyanın ileri gelenleri gerekirse evinin önünden ayrılmasınlar Aziz Yıldırım'ın, başkan çocukların ağlamaları yeter,artık gülme zamanları gelmedi mi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
