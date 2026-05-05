Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter kaza geçirdi
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter kaza geçirdi

05.05.2026 22:36
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 'Güllü' lakaplı şarkıcı Gül Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kaza geçirdiği yönündeki haberleri doğruladı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Gülter, "Durumum çok şükür gayet iyi" dedi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in kaza geçirdiği ortaya çıktı.

“DURUMUM ÇOK ŞÜKÜR GAYET İYİ”

Basına yansıyan haberleri doğrulayan Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Paylaşımında kendisini araya ve soran herkese teşekkür ettiğini belirten Gülter, "Herkese merhabalar, kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım. Sadece haber biraz rötarlı çıkmış. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi. Herkese gönlü gibi günler dilerim. Aktif olarak sosyal medya kullanmamaktayım. Süreci kendi içimde yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Yorumlar (5)

  • mert çelik mert çelik:
    yalandır 8 1 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Tüh tüh nasılda üzüldük 4 1 Yanıtla
  • Murat Gelmez Murat Gelmez:
    para yok mal yok mulk yok ne dıye öldürdünüz bu kadını yahu..??? 3 1 Yanıtla
  • Ali Parlak Ali Parlak:
    Çokta şeyimiz de haber bak 3 1 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    Nisanda ilk mahkeme vardı neoldu ses yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
