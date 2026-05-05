Güllü\'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter kaza geçirdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in kaza geçirdiği ortaya çıktı.

“DURUMUM ÇOK ŞÜKÜR GAYET İYİ”

Basına yansıyan haberleri doğrulayan Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Paylaşımında kendisini araya ve soran herkese teşekkür ettiğini belirten Gülter, "Herkese merhabalar, kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım. Sadece haber biraz rötarlı çıkmış. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi. Herkese gönlü gibi günler dilerim. Aktif olarak sosyal medya kullanmamaktayım. Süreci kendi içimde yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.