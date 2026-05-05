Tahran\'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26\'ya yükseldi

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında yaralananların sayısı 26'ya çıktı.

İRAN'DA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN

İran devlet televizyonuna göre, Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangının dumanı kentin uzak bölgelerinden görüldü.

Binadakilerin tahliye edildiği belirtilirken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

26 KİŞİ YARALANDI

Yangının çıkış nedenine ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu, yangında yaralananların sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu. Yaralılardan 25'inin tedavisi olay yerinde yapılırken bir kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.