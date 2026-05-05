İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene'yi istiyor! 22 milyon Euro'luk dev teklif
İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene'yi istiyor! 22 milyon Euro'luk dev teklif

05.05.2026 18:21
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Sebastian Hoeness'in sarı-lacivertlilerden Dorgeles Nene'yi istediği öne sürüldü. Stuttgart'ın Nene için 22 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Sebastian Hoeness, yaz transfer dönemi için rotasını sarı-lacivertli kulübe çevirdi. 

STUTTGART, NENE'Yİ İSTİYOR

Alman basınında yer alan haberlere göre; Gelecek sezon hızlı bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Stuttgart, Dorgeles Nene'yi transfer listesine ekledi. Haziran ayında başkanlık seçimi yapacak Fenerbahçe'de, başkan adayı Hakan Safi'nin listesindeki isimlerden biri olduğu öne sürülen Alman teknik adam Hoeness'in bu transferi özellikle istediği dile getirildi. 

22 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde, Alman kulübünün Malili oyuncu için 22 milyon Euro bonservis ödemeyi gözden çıkarmış durumda olduğunun altı çizildi. 

25 GOLE KATKI YAPTI

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan 23 yaşındaki yıldız isim, bu sezon 13 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Nene'nin sarı-lacivertlilerle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • osman arslfgb jan osman arslfgb jan:
    Sankim yalan haber gibi...gerçekten 22 milyon dolar verildiyse ne. bekliyorsunuz ?Verin gitsin . 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
