Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla

Erdoğan\'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
06.05.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldığı canlı yayında Türkiye genelinde yaptırdıkları yeni bir anketin sonuçlarını paylaştı. Özdemir'in paylaştığı ankete göre AK Parti yüzde 35,8 ile birinci sırada yer alırken, CHP yüzde 30,7 ile ikinci sırada bulunuyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, parti olarak Türkiye genelinde ve İstanbul belediyelerinde düzenli anket yaptırdıklarını açıkladı. Özdemir, Türkiye geneli yeni yaptıkları bir anketin sonuçlarını paylaştı.

"AK PARTİ YÜKSELİŞ TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Habertürk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Özdemir, "Örneğin daha yeni Türkiye geneli bir anketi açıklayabilirim. AK Parti yükseliş trendini devam ettiriyor. AK Parti makası açmış durumda" dedi.

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir

Özdemir'in açıkladığı anket sonuçları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 35,8

CHP: Yüzde 30,7

"CHP'NİN KURUMSAL YAPISINDA SİYASAL ÇÜRÜME VAR"

Özdemir konuşmasında ayrıca CHP'nin kurumsal yapısında 'siyasal çürüme' olduğunu iddia ederek söz konusu çürümenin İBB kaynaklarıyla oluşturulduğunu öne sürdü.

AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor

14:17
CHP kurultay davası neden ertelendi Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
CHP kurultay davası neden ertelendi? Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
14:01
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
13:22
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:29:08. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.