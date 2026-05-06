Erdoğan\'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, parti olarak Türkiye genelinde ve İstanbul belediyelerinde düzenli anket yaptırdıklarını açıkladı. Özdemir, Türkiye geneli yeni yaptıkları bir anketin sonuçlarını paylaştı.

"AK PARTİ YÜKSELİŞ TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Habertürk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Özdemir, "Örneğin daha yeni Türkiye geneli bir anketi açıklayabilirim. AK Parti yükseliş trendini devam ettiriyor. AK Parti makası açmış durumda" dedi.

Özdemir'in açıkladığı anket sonuçları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 35,8

CHP: Yüzde 30,7

"CHP'NİN KURUMSAL YAPISINDA SİYASAL ÇÜRÜME VAR"

Özdemir konuşmasında ayrıca CHP'nin kurumsal yapısında 'siyasal çürüme' olduğunu iddia ederek söz konusu çürümenin İBB kaynaklarıyla oluşturulduğunu öne sürdü.