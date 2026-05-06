Mersin\'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor

06.05.2026 13:31
Mersin'de mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin ölümüne ilişkin ilk rapor ortaya çıktı. Tülü kardeşlerin kaldıkları odada böcek ilacı olarak kullanılan fosfor sinir gazı tespit edildi.

Karaman'dan tatil için gittikleri Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarına ait ikamette fenalaşmaları sonucu dün yaşamını yitiren 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim Tülü dün son yolculuklarına uğurlandı.

AFAD TARAMA YAPTI

Ölümlere ilişkin soruşturma sürerken Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin'den gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri bölgede hava kalitesi ve zehirli madde taraması yaptı. Çalışmalar çerçevesinde ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç AFAD tarafından ayrıntılı bir şekilde incelendi. Uzman ekipler, özel ölçüm cihazlarıyla ortamda zehirli gaz ya da kimyasal bir madde bulunup bulunmadığını araştırdı.

ÖLÜM SEBEBİ TAHIL AMBARI MI?

Yapılan araştırmada ailenin yattığı odada insan sağlığının tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit edildiği öğrenildi. Sinir gazı olarak tabir edilen ve tarım ürünlerindeki böcek ilacı olarak kullanılan zehrin ailenin yattığı oda içerisine ahşaptan yapılan tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Karantinaya alınan evde AFAD ekipleri çalışmalarını bugün de sürdürdüğü, aynı zamanda otopsi sonrasından alınan örneklerden gelecek toksikolojik ve histopatolojik sonuçlarında beklendiği bildirildi.

HAMİLE ANNE YOĞUN BAKIMDA

Çocukları gibi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6,5 aylık hamile anne Ebru (33) ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru baba Musa Tülü'nün (38) tedavileri sürüyor.

Annenin yoğun bakımda olduğu, babanın ise servise alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

