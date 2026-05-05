İçişleri Bakanlığından 7 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

05.05.2026 15:48  Güncelleme: 17:35
İçişleri Bakanlığı, süper hücre ve şiddetli sağanak yağışta ağır hasar alan Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

7 ŞEHRE "SARI" UYARI

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksama, yerel dolu, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı kodlu uyarı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğunu bildiren, günlük yaşamı etkileyebilecek olumsuzluklara karşı (sel, fırtına vb.) dikkatli olunması gerektiğini ifade eden bir uyarı sistemidir. Hava durumu olağan dışı olmasa da, hassas faaliyetler için "tedbirli olun" uyarısıdır.

Kaynak: AA

