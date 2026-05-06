Süper Lig\'e çıkan Amedspor toplam 3 nedenle PFDK\'ya sevk edildi

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig biletini alan Amedspor, Iğdır FK maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamada, Amedspor’un toplam 3 farklı gerekçeyle disipline gönderildiği belirtildi.
Açıklamaya göre Amedspor, taraftarların neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi kapsamında PFDK’ya sevk edildi.
Kulübün ayrıca “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle talimatın 49. maddesi uyarınca disipline gönderildiği ifade edildi.
Öte yandan Amedspor Antrenörü Harun Kılıç’ın da aynı karşılaşmadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi kapsamında PFDK’ya sevk edildiği açıklandı.
