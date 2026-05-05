Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı

Gençlerbirliği\'nde Volkan Demirel\'in yerine gelen isim açıklandı
05.05.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi. Başkent temsilcisi, bu sezon iki kez takımı emanet ettiği Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevi için ikinci kez Metin Diyadin ile anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'i getirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İKİNCİ METİN DİYADİN DÖNEMİ

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı sonrası Volkan Demirel ile yollarını ayıran başkent temsilcisi, Metin Diyadin ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu sezon 6. kez teknik adam değişikliğine giden Gençlerbirliği, ikinci kez Metin Diyadin ile anlaştı.

''EVİNE HOŞ GELDİN METİN DİYADİN''

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde. Teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine 'Evine hoş geldin' diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz." denildi. 

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı

GENÇLERBİRLİĞİ EFSANESİ OLARAK ANILIYOR 

Kırmızı-siyahlıları daha önce 1 Temmuz-20 Ekim 2013, 1 Temmuz 2021-11 Eylül 2022 ile bu sezon 16 Aralık 2025-14 Şubat 2026 tarihlerinde çalıştıran Diyadin, futbolculuk kariyerinde de kırmızı-siyahlı formayı uzun süre giydi.

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı

BAŞKENT EKİBİNİN LİG SERÜVENİ 

Sezona Hüseyin Eroğlu ile başlayan ve 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Ankara ekibi, Volkan Demirel'in birinci döneminde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, Metin Diyadin ile ilk döneminde ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Levent Şahin dönemini 1'er mağlubiyet ve beraberlikle kapatan Gençlerbirliği, Demirel'in ikinci dönemindeki 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik performansının ardından sezonun bitimine iki hafta kala takımı Metin Diyadin'e emanet etti. Gençlerbirliği, ligde 32 hafta sonunda topladığı 28 puanla 16. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel, Metin Diyadin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
Grimaldo’dan Beşiktaş kararı Grimaldo'dan Beşiktaş kararı
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 3 yaralı Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 3 yaralı

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:32:31. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.