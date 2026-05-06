Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

06.05.2026 13:22
Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından bazı eski yöneticiler, Ali Koç’a yeniden aday olması için baskı yapmaya başladı.

Fenerbahçe’de seçim süreci giderek hareketlenirken, Aziz Yıldırım’ın başkan adaylığını açıklamasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ YÖNETİCİLERDEN TELEFON TRAFİĞİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, Aziz Yıldırım’ın adaylığını duyurmasının ardından eski başkan Ali Koç’a, geçmiş yönetim kurulunda yer alan bazı önemli isimler telefonla ulaştı.

“YENİDEN ADAY OL” BASKISI

Söz konusu isimlerin, Ali Koç’a yeniden başkan adayı olması yönünde baskı yaptığı öne sürüldü. Yaşanan gelişmenin ardından gözler Ali Koç’un vereceği karara çevrildi.

SEÇİM ATMOSFERİ ISINIYOR

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde yaşanan bu gelişmeler, başkanlık yarışındaki tansiyonu daha da yükseltti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erol Erol:
    Ali Koç bir fenerbahçeli olarak 120 nci kuruluş yılında birleşme olmalı o nedenle aday olma.aziz başkana yardımcı ol 30 10 Yanıtla
  • zeki zeki:
    Ali koç başkan fener şampiyon 2 3 Yanıtla
    KEREM KEREM:
    gslı arkadaşın desteği gelmiş. 2 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
