Fenerbahçe’de seçim süreci giderek hareketlenirken, Aziz Yıldırım’ın başkan adaylığını açıklamasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, Aziz Yıldırım’ın adaylığını duyurmasının ardından eski başkan Ali Koç’a, geçmiş yönetim kurulunda yer alan bazı önemli isimler telefonla ulaştı.
Söz konusu isimlerin, Ali Koç’a yeniden başkan adayı olması yönünde baskı yaptığı öne sürüldü. Yaşanan gelişmenin ardından gözler Ali Koç’un vereceği karara çevrildi.
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde yaşanan bu gelişmeler, başkanlık yarışındaki tansiyonu daha da yükseltti.Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)