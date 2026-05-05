Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı'na aday oluyor
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı'na aday oluyor

05.05.2026 17:40
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım’ın aday olma kararı aldığı ve perşembe günü resmi açıklama yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merakla bekleniyordu.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLUYOR 

Son olarak 2024 yapılan seçimde Ali Koç'un karşısına çıkan Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmaya karar verdi. Yıldırım'ın, perşembe günü resmi bir açıklama yaparak adaylığını resmen açıklayacağı dile getirildi. 

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, seçimle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Hiç kimseyle görüşmedim, kamuoyunda bazı başkan adayı olacak isimlerle görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim. Önümüzdeki günlerde yeni açıklamayı yapacağım.'' demişti. 

MEHMET ALİ AYDINLAR ADAY OLMUYOR

Öte yandan eski Fenerbahçeli yönetici Mehmet Ali Aydınlar, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Aydınlar, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım." ifadelerini kullandı. 

GÜNCEL ADAYLAR KİMLER?

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığı ilan eden isimler şu ana dek eski yöneticiler Barış Göktürk ve Hakan Safi oldu. 

    Yorumlar (3)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    mehmet ali aydınlar o yuzden çekıldı adaylıktan digerleride cekilecek aziz yıldırım tek aday 0 1 Yanıtla
    Yüksel Yılmaz Yüksel Yılmaz:
    Buna hakkı var tek aday olması gerek zaten 0 0
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    İçeride yatarken ben ölüyorum , diabetten, pankreatitden gidiyorum diye ağlıyordu. Canlanmış ya. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
