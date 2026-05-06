YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

Haberin Videosunu İzleyin
YILDIRIMHAN, İsrail\'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
06.05.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
YILDIRIMHAN, İsrail\'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Haber Videosu

Türkiye’nin SAHA 2026’da tanıttığı 6 bin kilometre menzilli YILDIRIMHAN füzesi, İsrail basınında geniş yankı bulurken; yorumcu Yoni Ben Menachem Türkiye’nin artan askeri gücüne dikkat çekip “neden bu menzile ihtiyaç var” sorusunu gündeme taşıdı ve Ankara’nın bölgesel rolüne ilişkin İran benzetmesi yaptı.

Türkiye’nin SAHA 2026 fuarında ilk kez tanıttığı 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füze "YILDIRIMHAN", uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Milli savunma sanayisinin yeni projesi, özellikle İsrail basınında tartışma konusu oldu.

YILDIRIMHAN’ın tanıtımının ardından İsrail medyasında dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen C14 kanalında konuşan İsrailli yorumcu Yoni Ben Menachem, Türkiye’nin yeni bir stratejik aktör haline geldiğini belirtti.

“TÜRKİYE YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ”

Menachem, Türkiye’nin geliştirdiği yeni mühimmatların bölgesel dengeleri etkileyebileceğini ifade ederek, ülkenin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin savunma alanındaki ilerlemesine dikkat çeken yorumcu, bu gelişmelerin yeni bir stratejik tablo ortaya koyduğunu dile getirdi.

YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

“6 BİN KİLOMETRE MENZİLE NEDEN İHTİYAÇ VAR?”

İsrailli gazeteci, YILDIRIMHAN’ın teknik kapasitesine değinirken, 6 bin kilometre menzile yönelik eleştirel ifadeler kullandı. Türkiye’nin uzun menzilli füze geliştirmesini sorgulayan Menachem "Türkiye yeni füzeler üretiyor; 6 bin kilometre menzilli bir füzeye neden ihtiyaçları var? Türkiye'nin 6 bin kilometre uzaklıkta hangi düşmanı var?" ifadelerini kullandı. 

İRAN BENZETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Menachem, Türkiye’nin füze programını İran’a benzeterek, Ankara’nın bölgesel güç dengelerinde daha aktif bir rol üstlenmek istediğini öne sürdü. Türkiye’nin gelecekteki stratejik hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ULUSLARARASI YANKI SÜRÜYOR

SAHA 2026’da tanıtılan YILDIRIMHAN füzesinin teknik özellikleri ve stratejik etkileri dünya basınında tartışılmaya devam ederken, projenin bölgesel güvenlik dengeleri üzerindeki olası etkileri yakından izleniyor.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünlü sunucu Eva Murati’nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi
9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor 9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
14:59
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca
İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Aziz Yıldırım başkan olursa çuval çuval para harcayacak
Aziz Yıldırım başkan olursa çuval çuval para harcayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
13:22
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
12:48
Büyükşehri sarsan olay Çok sayıda doktor yakalandı
Büyükşehri sarsan olay! Çok sayıda doktor yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 16:12:15. #7.13#
SON DAKİKA: YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.