Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış - Son Dakika
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış

Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış
05.05.2026 22:21
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış
Atlas Okyanusu'nda hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisinde, Türk içerik üreticisi Ruhi Çenet'in de olduğu ortaya çıktı. Çenet, 24. günde gemiden indiğini belirterek, "Çok ucuz kurtuldum, gerekli kan testlerini yaptırdım. İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde hantavirüs tespit edilirken, gemideki 3 kişi hayatını kaybetti. Geminin Kanarya Adaları'na demirlemesi beklenirken, Ruhi Çenet'in de gemide olduğu ortaya çıktı.

"GEMİNİN DOKTORU DA YAŞAM MÜCADELEİS VERİYOR"

Ünlü Türk içerik üreticisi Çenet yaptığı açıklamada yolculuğun 24. gününde gemiden ayrıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Çenet şunları söyledi: "Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda hantavirüsten 1 kişi öldü. Ben indikten sadece 1 gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3. kişi de öldü. Geminin doktoru da yaşam mücadelesi veriyor.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI"

İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı."

    Yorumlar (4)

  • mert çelik mert çelik:
    ülkeye getırır bu 18 0 Yanıtla
  • Azad Karakaya Azad Karakaya:
    Corona zamanında da Çin'e gitmişti bu ruhi. 15 0 Yanıtla
  • Jdhdjdhd Jdjjdjdjjd Jdhdjdhd Jdjjdjdjjd:
    Boş gezenin boş kalfası 4 4 Yanıtla
  • serkan ipek serkan ipek:
    cok gezenin ayagina pislik bulasirmis 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
