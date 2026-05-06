Bakan Şimşek\'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında küresel teknoloji ve hizmet şirketlerine dikkat çeken çağrıda bulundu. Türkiye’nin yalnızca üretim değil, aynı zamanda bölgesel bir hizmet ve finans merkezi olmasını hedeflediklerini söyleyen Şimşek, Google, Microsoft ve Apple gibi çok uluslu şirketlerin faaliyet merkezlerini Türkiye’ye taşımalarını istediklerini açıkladı.

“ORTA DOĞU VE BALKANLAR’I TÜRKİYE’DEN YÖNETSİNLER”

TRT Haber'de konuşan Bakan Şimşek, Türkiye’nin stratejik konumu ve güçlü altyapısıyla bölgesel üs olmaya uygun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Google, Microsoft, Apple gibi küresel firmalar faaliyet merkezlerini Türkiye’ye taşısınlar diyoruz. Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’ı Türkiye’den yönetsinler diyoruz.”

Bu çağrının yalnızca teknoloji şirketleriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Şimşek, biyoteknoloji ve ilaç firmaları dahil birçok küresel şirketin Türkiye’ye çekilmek istendiğini söyledi.

“20 YIL BOYUNCA VERGİ MUAFİYETİ”

Bakan Şimşek, şirketleri Türkiye’ye çekmek için sunulan teşvikleri de detaylandırdı. Özellikle İstanbul Finans Merkezi’nde çok güçlü vergi avantajları sağlandığını belirten Şimşek, şunları söyledi: "Eğer siz hizmet merkezinizi Türkiye’ye taşırsanız ve gelirlerinizin yüzde 80’ini yurt dışından elde ediyorsanız, İstanbul Finans Merkezi’nde 20 yıl boyunca kurumlar vergisini sıfırlıyoruz.”

Şimşek, İstanbul Finans Merkezi dışında faaliyet gösteren şirketler için de yüzde 95 oranında vergi indirimi uygulanacağını açıkladı.

TÜRKİYE’Yİ KÜRESEL HİZMET ÜSSÜ YAPMA HEDEFİ

Ekonomi yönetiminin hedefinin Türkiye’yi yalnızca üretim merkezi değil, aynı zamanda küresel şirketlerin yönetim ve hizmet üssü haline getirmek olduğu belirtiliyor. Şimşek, Türkiye’nin sanayi gücü, lojistik avantajı ve genç nüfusuyla bölge ülkeleri arasında öne çıktığını ifade etti. Canlı yayında ayrıca transit ticaret, ihracat ve imalat sanayisine yönelik destekler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şimşek, yüksek katma değerli yatırımları Türkiye’ye çekmek için yeni teşviklerin süreceğini söyledi.