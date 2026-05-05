Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı

alezya’nın Klang bölgesinde, 1 Mayıs sabahı saat 09:30 sularında dünya basınında geniş yankı uyandıran akılalmaz bir olay yaşandı. Federal karayolu üzerinde seyir halindeki kırmızı bir taksiden, genç bir kadının kendini aniden yola fırlatmasıyla trafik bir anda durma noktasına geldi.

Olayın ardından ortaya çıkan detaylar ise duyanları hayrete düşürdü.Kuzey Klang Bölge Polis Şefi Vijaya Rao’nun yaptığı açıklamaya göre, ismi açıklanmayan genç kadın, taksi şoförünün dikiz aynasından kendisine "sebepsiz yere ve rahatsız edici bir biçimde" baktığını iddia etti.

Yaşadığı anksiyete ve panik atak haliyle araç içinde can güvenliğinin olmadığını düşünen yolcu, kapıyı açarak kendini asfaltın üzerine bıraktı. Olay anına ait araç kamerası (dashcam) görüntüleri, durumun vahametini net bir şekilde ortaya koyuyor. Görüntülerde, kadının araçtan fırladığı an ayakkabılarının ve telefonunun yola savrulduğu görülüyor.

Arkadan gelen araçların ani fren yaparak kadına çarpmaktan son anda kurtulması, olası bir faciayı önledi.Yola yüzüstü düşen kadın, yaşadığı şoka rağmen ayağa kalkarak çıplak ayakla taksinin arkasından koşmaya başladı.

O esnada araçta bulunan ve olay sonrası araçtan inen bir diğer kadının yanına giden yolcuya, çevredeki yardımsever bir sürücü müdahale etti.

Hafif yaralanan genç kadın, yakındaki bir kliniğe götürülerek tedavi altına alındı.Şoför Hakkında Soruşturma BaşlatıldıOlayın ardından 47 yaşındaki taksi şoförü, yolculuğu iptal ederek durumu hemen polise bildirdi.

Şoför, kendisini korumak adına şikayetçi olurken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Malezya Ceza Kanunu'nun 336. Maddesi uyarınca, "hayatı veya kişisel güvenliği tehlikeye atma" suçlamasıyla karşı karşıya kalabilecek olan şoförün, kasıtlı bir tacizde bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Dijital Dönüşümün Karanlık Yüzü: Sürücüsüz Taksilerde "Robotik Cehennem"Bu olay, insan faktörünün olduğu taşımacılıkta güvenlik endişelerini tetiklerken, madalyonun diğer yüzünde sürücüsüz (otonom) araç teknolojileri de büyük sınavlar veriyor.

Geçtiğimiz ay Çin’in Wuhan kentinde yaşanan "robotaksi kaosu", teknolojinin henüz mükemmel olmadığını bir kez daha kanıtladı. Altı şeritli bir otoyolda meydana gelen sistem arızası nedeniyle, yaklaşık 100 yolcu sürücüsüz araçların içinde mahsur kaldı.

Araç içi ekranlarda beliren "Sürüş sistemi arızası" uyarısı ve çalışmayan SOS butonları, yolculara iki saat süren bir kabus yaşattı. Malezya'daki olayda "insan bakışından" kaçan yolcuların aksine, Çin’de yolcular "ruhu olmayan bir sistemin" içinde hapsoldu.