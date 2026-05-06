Türkiye\'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında

Türkiye’nin İstanbul’da düzenlenen SAHA-26 fuarında ilk kez tanıttığı kıtalararası füze projesi “YILDIRIMHAN”, Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. Füzenin teknik özellikleri ve bölgesel etkileri, savunma sitelerinde manşetlere taşındı.

YUNAN BASINI MANŞETLERE TAŞIDI

Yunanistan’ın önde gelen savunma sitelerinden Militaire, gelişmeyi “Türkler geliştirme aşamasındaki ilk kıtalararası füzeyi sundu” başlığıyla duyurdu. Haberde, Türkiye’nin savunma sanayiindeki ilerlemesine dikkat çekildi.

TEKNİK DETAYLAR ÖNE ÇIKTI

Emekli hava subayı ve savunma analisti Spyridon Kissas imzalı haberde, projenin teknik kapasitesi detaylı şekilde ele alındı. “YILDIRIMHAN” füzesinin 6 bin kilometre menzile ve 9 Mach hıza sahip olacağı belirtildi. Sıvı nitrojen tetroksit ile çalışan dört motorla donatılan sistemin, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde ulaştığı yeni seviyeyi temsil ettiği ifade edildi.

“YILDIRIM” İSMİNE TARİHSEL ATIF

Haberde ayrıca füzenin ismine ilişkin tarihsel bir değerlendirme de yer aldı. Projenin adını, savaşlardaki hızı ve cesaretiyle tanınan Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’den aldığı vurgulandı.

6 BİN KİLOMETRELİK MENZİL VURGUSU

Yunan medyasındaki değerlendirmelerde, 6 bin kilometrelik menzilin bölgesel dengeler açısından önemli bir stratejik değişim anlamına geldiği ifade edildi. Projenin gelişim sürecinin Atina tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.

DETAYLAR 9 MAYIS’A KADAR NETLEŞECEK

SAHA-26 fuarının 9 Mayıs’a kadar devam edeceği belirtilirken, bu süreçte projeye ilişkin yeni teknik detayların da açıklanmasının beklendiği kaydedildi.