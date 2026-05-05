Fenerbahçe\'ye Skriniar\'dan bir kötü haber daha

Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Milan Skriniar’dan kötü haber geldi. Deneyimli savunmacı, Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Milan Skriniar’ın tedavi süreci sürüyor. Bu nedenle Başakşehir karşılaşmasında görev alamayan Slovak stoperin, Konyaspor maçında da sahada olması beklenmiyor.
31 yaşındaki futbolcunun, takıma destek amacıyla deplasman kafilesinde yer alıp almayacağı ise cuma günü netlik kazanacak.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 40 maçta görev yapan Milan Skriniar, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
