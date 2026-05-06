Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul\'da tüm zamanların rekoru
06.05.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne tarihi rekorla başladı. Endeks, yüzde 1,25 yükselerek 14.677,26 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bankacılık hisselerindeki güçlü yükseliş dikkat çekerken, piyasalardaki iyimserlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin “Özgürlük Projesi”ni geçici olarak durdurduklarını açıklaması etkili oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne tarihi rekorla başladı. Endeks, yüzde 1,25 yükselişle 14.677,26 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazancıyla 14.495,77 puandan tamamlamıştı. Yeni güne güçlü başlayan endeks, açılışta önceki kapanışa göre 181,49 puan yükseldi.

BANKACILIK HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,01 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,37 ile finansal kiralama faktoring oldu. Menkul kıymet yatırım ortaklığı ise yüzde 1,19 düşüşle en fazla gerileyen sektör olarak kaydedildi.

TRUMP’IN HÜRMÜZ KARARI PİYASALARI RAHATLATTI

Piyasalardaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamaları etkili oldu. Trump’ın “Özgürlük Projesi”ni geçici olarak durdurduklarını ve İran’la nihai anlaşma konusunda önemli ilerleme sağlandığını duyurması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Jeopolitik tansiyonun düşebileceği beklentisi ve petrol fiyatlarında olası geri çekilme ihtimali, yatırımcıları yeniden hisse senedi piyasalarına yönlendirdi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ DESTEK VERDİ

Güçlü gelen şirket bilançoları ve teknoloji hisselerindeki yükseliş de piyasaya ek destek sağladı. Analistler, ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamalar ile petrol fiyatlarının seyrinin piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade etti.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi, Avro Bölgesi’nde ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puan seviyeleri direnç, 14.500 ve 14.400 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Borsa İstanbul Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
iPhone’lara bugün zam geldi İşte yeni fiyatlar iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar

10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:36
Real Madrid’e bir Türk daha Arda’nın yanına gidiyor
Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
09:46
Hürmüz’de kriz büyüyor İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı
Hürmüz'de kriz büyüyor! İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:05:54. #7.13#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.