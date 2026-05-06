Borsa İstanbul\'da tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne tarihi rekorla başladı. Endeks, yüzde 1,25 yükselişle 14.677,26 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazancıyla 14.495,77 puandan tamamlamıştı. Yeni güne güçlü başlayan endeks, açılışta önceki kapanışa göre 181,49 puan yükseldi.

BANKACILIK HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,01 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,37 ile finansal kiralama faktoring oldu. Menkul kıymet yatırım ortaklığı ise yüzde 1,19 düşüşle en fazla gerileyen sektör olarak kaydedildi.

TRUMP’IN HÜRMÜZ KARARI PİYASALARI RAHATLATTI

Piyasalardaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamaları etkili oldu. Trump’ın “Özgürlük Projesi”ni geçici olarak durdurduklarını ve İran’la nihai anlaşma konusunda önemli ilerleme sağlandığını duyurması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Jeopolitik tansiyonun düşebileceği beklentisi ve petrol fiyatlarında olası geri çekilme ihtimali, yatırımcıları yeniden hisse senedi piyasalarına yönlendirdi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ DESTEK VERDİ

Güçlü gelen şirket bilançoları ve teknoloji hisselerindeki yükseliş de piyasaya ek destek sağladı. Analistler, ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamalar ile petrol fiyatlarının seyrinin piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade etti.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi, Avro Bölgesi’nde ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puan seviyeleri direnç, 14.500 ve 14.400 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.