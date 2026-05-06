Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti

06.05.2026 10:45
Antalya’nın Serik ilçesinde kaybolduktan günler sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı cinayetinde, itirafçı zanlı İlyas Umut Dalğar’ın keşif görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerinde cinayeti adım adım anlatan Dalğar’ın soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Zanlı, "Uyurken kafasından vurdu. Benzini döktü, yaktı. 3-4 saat belki burada 2 kere, 3 kere yaktı. Sonra parçaları kürek yardımıyla topladık. Sonra çuvalladık. Bataklık gibi bir yere attık” dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Kübra Yapıcı’dan 30 Nisan gecesi saat 02.00’den sonra haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine başlatılan soruşturma, Türkiye’yi sarsan bir cinayeti ortaya çıkardı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Yapıcı’nın Kepez’deki bir kafede iki erkekle birlikte görüldüğünü, sabaha karşı saat 04.45 sıralarında ise aynı kişilerle mekandan ayrıldığını belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahısların birbirine “Ata” ve “Umut” diye hitap ettiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar olduğu belirlendi.

İLK İFADESİNDE YALAN SÖYLEDİ

Gözaltına alınan İlyas Umut Dalğar, ilk ifadesinde Kübra Yapıcı’yı açık bir marketin önünde bıraktığını söyledi. Ancak polis ekiplerinin saha çalışmasında, Dalğar’ın verdiği saatte marketin kapalı olduğu ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler veren zanlı, daha sonra cinayeti itiraf etti.

Dalğar, ifadesinde Kübra Yapıcı’nın Ata Berk Sezen’e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur’daki ormanlık alana götürüldüğünü, burada silahla vurularak öldürüldüğünü anlattı.

OLAY YERİNDE CİNAYETİ BÖYLE ANLATTI

Ortaya çıkan keşif görüntülerinde İlyas Umut Dalğar’ın olay yerinde cinayeti detaylarıyla anlattığı görüldü. Dalğar, “Uyurken kafasından vurdu. Telefonunu aldı. Ondan sonra oraya gömdü. Sonra İstanbul’a kadar götürdü beni. Yol üstünde silahı gömdük. Ondan sonra döndü ve onu yaktı. Hatta kolunda yanık izi var. Ben bir şey yapmadığım için yanımda hiçbir şey yok” dedi.

Polisin, “Battaniyeye falan sardınız mı?” sorusuna ise zanlı, “Sadece halıya sardım” yanıtını verdi.

"2-3 KERE YAKTI, PARÇALARINI KÜREKLE TOPLADIK"

Dalğar, keşif sırasında cesedin nasıl yok edilmeye çalışıldığını da anlattı. Zanlı, “Benzini döktü, yaktı. 3-4 saat belki burada 2 kere, 3 kere yaktı. Sonra parçaları kürek yardımıyla topladık. Sonra çuvalladık. Bataklık gibi bir yere attık” ifadelerini kullandı.

İtiraf doğrultusunda olay yerinde inceleme yapan ekipler, ormanda Kübra Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaştı. Ceset parçalarının bir kısmının ise baraj sularına atıldığı belirlendi.

DİĞER ŞÜPHELİ İSTANBUL’DA YAKALANDI

Cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen Ata Berk Sezen de İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın, olay yerinin Burdur olması nedeniyle Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

KATİLLERİYLE AYNI MASADAKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Kübra Yapıcı’nın cinayetten önce Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar ile birlikte kafede oturduğu son görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üçlünün bir süre aynı masada oturduğu, ardından birlikte mekandan ayrıldığı görüldü.

