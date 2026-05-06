Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

06.05.2026 09:46
"Rüşvet" soruşturmasından görevden alınan ve tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevden alınan ve tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek'in, "Rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından" mal varlıklarına el konuldu.

GELİNİ İFADESİNDE, "EŞİMİN NE İŞ YATIĞINI BİLMİYORUM" DEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Zuhal Böcek, savcılık ifadesinde, eşi Gökhan Böcek'in ne iş yaptığını, gelir kaynaklarının neler olduğunu bilmediğini beyan etti.

Eşinin varlıklı bir aileden geldiğini, babası ve annesinin borçlarını ödediğini, maddi destekte bulunduğunu anlatan Böcek, "Gökhan'ın eve para dolu çantayla da geldiğini görmedim. Uyuşturucu madde kullandığını bilmiyordum. Bir defasında cüzdanında beyaz toz kalıntılar gördüm. Gökhan'ın uyuşturucu madde kullandığından şüphelendim. Ondan sonra cüzdanını vesaire karıştırmaya başladım. Her ne kadar Adli Tıp raporunda uyuşturucu kullandığım belirtilmiş ise de hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım." iddiasında bulundu.

"YÜZDE 10'LA GEÇİNEN EZİK" SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Zuhal Böcek, telefonunda daha önce yapılan incelemede tespit edilen, eşine yönelik "yüzde 10'la geçinen ezik" şeklindeki sözü dayılarıyla hissedar oldukları arsada yüzde 10'luk fark konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklardan kaynaklı söylediğini, eşinin belediyede ihale süreçlerini takip edip etmediğini, belediyeye iş yapan müteahhitlerden yüzde 10 civarında pay alıp almadığını bilmediğini öne sürdü.

Böcek'e, "25 Mayıs 2024'te dubleks daire satın aldığı, internette aynı mahallede satılan dairelerin ilanları incelendiğinde 1+1 dairelerin 5 milyon 300 bin lira, 2+1 dairelerin ise 7,5 milyon liranın üzerinde olduğu" bilgisi aktarılarak, aldığı 4+1 dairenin bulunduğu konum ve büyüklüğü itibarıyla gerçek değerinin 3,5 milyon lira olmasının olağanlık durumu da soruldu.

"ALTINLARIMI GÖKHAN'A VERMİŞTİM"

Daireyi inşaattan aldığını, kendisine bitince en fazla 7 milyon lira yapacağının söylendiğini savunan Böcek, şöyle devam etti:

"Parayı aracımı satarak ödedim. Kullandığım araç için eski aracımın satış bedelini verdim. Eşim Gökhan Böcek üzerini tamamladı. Bu aracı böyle satın aldım. Hesabımdan satıcı şirkete gönderdim. Satış kayıtları incelenebilir. Tanımadığım birisi ikametime geldi. Öncesinde Gökhan bu kişinin geleceğinden bahsetmişti. Bu kişi geldiğinde söylediklerini not aldım, daha sonra Antalya'da yürütülen soruşturma kapsamında şahsı teşhis ettim."

Böcek, bir kuyumcudan hesabına gönderilen paralara ilişkin, "Biriktirdiğim altınları Gökhan'a vermiştim. Gökhan da altınları burada bozdurmuş olabilir. Araç alım satımlarıyla eşim Gökhan Böcek ilgileniyordu. O.N, Gökhan'ın şoförlüğünü yapıyordu. O.N. tarafından gönderilen paraları Gökhan hesabıma göndertmiş olabilir." beyanını verdi.

Gökhan Böcek'le boşanma sürecine ilişkin protokol hazırladıklarını, bu süreçte zina durumunun olması halinde 4 milyon dolarlık senet imzalamasını ondan istediğini aktaran Zuhal Böcek, bu senetlere ait görüntülerin telefonunda çıktığını belirtti.

Zuhal Böcek'e, eşiyle mesajlaşması sırasında kullandığı, "Z'ye akladığın 75 milyon açıkla. Her şeyin ekran görüntüsü var. Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar, bekle sen." ifadesi de aktarıldı.

"GÖKHAN SÜREKLİ YALAN SÖYLERDİ"

Böcek buna ilişkin soruya, "Gökhan'ı korkutmak için bu mesajları attım. Uyuşturucu taşıdığını ya da kullandığını görmedim. F.S, Gökhan'ın yakın arkadaşıdır. Nikah şahidimizdir. Gökhan zaman zaman Furkan'ın kredi kartlarını kullanırdı. Operasyon olunca F.S'nin zarar görebileceğini düşündüğünden korkmuştu. Mesajlar buna ilişkindir. Gökhan'ın F.S'ye ne kadar borcu olduğunu bilmiyorum. Gökhan'dan bir şey istemedim. Korkuteli ve Söğüt'ten aldığını söylediği yerleri bilmiyorum. Gökhan sürekli yalan söylerdi. Bu nedenle de kendisine itibar etmezdim." cevabını verdi.

Şüpheli Zuhal Böcek, ifadesinde şunları kaydetti:

"Muhittin Böcek'in adaylık süreciyle ilgili olarak 'Antalya'da parayla aday olduğuna' ilişkin söylentiler hep vardı. Önceki belediye başkanlığı döneminde de aday olmak için para verdiğini, son dönemde de para vererek aday olduğunu duydum. Ancak bunlara ilişkin somut bir bilgim ya da duyumum yoktur. Bu konuda Gökhan da bana bir şey söylemedi. Mesajlarım ortadadır. Gökhan'ın yaptığı şeyleri anlatacağımı mesajlarda da kendisine söyledim. Bu konuda bir bilgim olsaydı mesajlarda bunu da Gökhan'a söylerdim. Benim ve yakınlarımın üzerine kayıtlı araç ve taşınmazlarla ilgili samimi beyanda bulundum, kaynağını söyledim. Mal varlığı değerlerini aklama suçlamasını kabul etmiyorum."

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "rüşvet" iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında Temmuz 2025’te tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Sürecin devamında, Böcek’in gelini Zuhal Böcek de 1 Ağustos 2025'te "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmış, ancak 19 Aralık'ta tahliye edilmişti. Son olarak 30 Nisan 2026 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve belediyeye yönelik operasyonlardan bağımsız olduğu öne sürülen ayrı bir soruşturma kapsamında Zuhal Böcek hakkında yeniden gözaltı kararı verilmişti.

