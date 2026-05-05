Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

Magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden Eda Sakız ve Burak Bulut hakkında boşanma iddiaları gündeme geldi. Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çiftin sosyal medya hamleleri dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle evlenen çiftin bir süredir iletişim sorunları yaşadığı ve ilişkilerini gözden geçirdiği öne sürüldü. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem oldu.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, SOYADI KALDIRILDI

Çiftin uzun süredir birlikte paylaşım yapmaması ve sosyal medya hesaplarındaki değişiklikler takipçilerin dikkatinden kaçmadı. İddialara göre Eda Sakız, eşine ait “Bulut” soyadını profilinden kaldırırken, çiftin birlikte çekilen fotoğraflarını da sildiği öne sürüldü.

AÇIKLAMA YAPMADILAR

Tüm bu gelişmelere rağmen çift cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Eda Sakız ve Burak Bulut’tan gelecek açıklamaya çevrildi.

ECE ERKEN YENİ İDDİAYI GÜNDEME GETİRDİ

Öte yandan “Gel Konuşalım” programında konuşan sunucu Ece Erken, ayrılık sürecinde aileler arasında yaşanan bazı tartışmaların da etkili olduğunu iddia etti.