Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi

Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
06.05.2026 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü futbol kulübü Olimpik Marsilya'da alınan üst üste kötü sonuçların ardından sular durulmuyor. Ligde yedinci sıraya gerileyen Marsilya'nın sahibi Frank McCourt, futbolcuları bir sonraki maça kadar kulüp tesisinde tutma kararı aldı. Fransız basını bu olayı, ''Başkan oyuncuları tesislere kilitledi'' şeklinde manşetlere taşıdı.

Dünya futbolunun önemli takımlarından Olimpik Marsilya'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından yaşanan kriz derinleşiyor. 

AVRUPA KUPALARINI RİSKE ATTI 

Sezonu beklentilerin oldukça altında geçiren ve şu anda ligde yedinci sırada yer alan ekip, Avrupa kupalarına katılma şansını da kaybetmek üzere.

MARSILYA'DA BÜYÜK KRİZ

Kötü gidişatın ardından kulübün Amerikalı sahibi Frank McCourt, takımın tüm futbolcularını bir sonraki lig maçına kadar kulübün tesisinde tutma kararı aldı. Tesislerden çıkış yapacak oyuncuya ağır bir yaptırım uygulanacağı ifade edildi. 

''FUTBOLCULARI TESİSE KİLİTLEDİ''

Bu sıra dışı uygulama, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Fransız basını, McCourt'ın bu kararını ''Başkan oyuncuları tesislere kilitledi'' şeklinde manşetlerine taşıdı. 

NANTES MAĞLUBİYETİ BARDAĞI TAŞIRDI

Haberlere göre; bu sert tedbirin sebebi, geçtiğimiz hafta sonu küme düşme hattındaki Nantes'e karşı alınan 3-0'lık ağır yenilgi oldu. Marsilya, son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alarak üst sıralarla arasındaki farkın açılmasına engel olamadı. 

Olympique Marsilya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Kelimeler boğazına düğümlendi Orkun Kökçü’nün büyük üzüntüsü Kelimeler boğazına düğümlendi! Orkun Kökçü'nün büyük üzüntüsü
Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti
İlhan Palut, dört büyüklere karşı şov yaptı İlhan Palut, dört büyüklere karşı şov yaptı

20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
20:03
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
19:44
Juventus’un yıldızı Gatti’den Galatasaray’a cevap
Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 20:32:33. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.