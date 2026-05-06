İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oldu

06.05.2026 08:02  Güncelleme: 08:04
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde yoğun sis, kentin simge yapıları üzerinde eşsiz manzaralar oluşturdu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü silüeti neredeyse tamamen kayboldu, sis bulutları kartpostallık görüntüler sundu.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, kentin simge yapılarının üzerinde eşsiz manzaralar oluşturdu. Sis bulutlarının arasında kaybolan Boğaz hattı, sabah saatlerinde görüş mesafesini kısıtladı. Güne sisli bir havayla uyanan İstanbullular, Boğaz hattı boyunca etkileyici görüntülere şahitlik ediyor. Boğaz çevresinde yoğunlaşan sis tabakası, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün silüetini neredeyse tamamen kapattı. Deniz seviyesinden yükselen sis bulutları sahil şeridini etkisi altına alırken, ortaya çıkan kartpostallık görüntü objektiflere yansıdı. 

GÖRÜŞ MESAFESİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞTÜ

Havanın sakin ve durgun olduğu saatlerde etkisini artıran sis, Boğaz'ın her iki yakasında da görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Günün ilerleyen saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte yoğun sisin dağılması ve yerini açık bir havaya bırakması bekleniyor. 

BOĞAZ HATTI TRAFİĞE KAPANDI 

Şehir içi denizden ulaşımda iptallere sebep olan sis, uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamaya göre ise, Beykoz-Sarıyer Hattı Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu (Ring) Hattı

06:50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

06:15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

Küçüksu-İstinye Hattı

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı

Çubuklu-İstinye Hattı

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı

07:15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

07:05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

07:00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

Kadıköy-Sarıyer Hattı

Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı

07:15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı Seferi

07:20 Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Seferleri iptal edildi.

Kaynak: İHA

