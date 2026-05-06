İstanbul Boğazı\'nda yoğun sis etkili oldu

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, kentin simge yapılarının üzerinde eşsiz manzaralar oluşturdu. Sis bulutlarının arasında kaybolan Boğaz hattı, sabah saatlerinde görüş mesafesini kısıtladı. Güne sisli bir havayla uyanan İstanbullular, Boğaz hattı boyunca etkileyici görüntülere şahitlik ediyor. Boğaz çevresinde yoğunlaşan sis tabakası, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün silüetini neredeyse tamamen kapattı. Deniz seviyesinden yükselen sis bulutları sahil şeridini etkisi altına alırken, ortaya çıkan kartpostallık görüntü objektiflere yansıdı.
Havanın sakin ve durgun olduğu saatlerde etkisini artıran sis, Boğaz'ın her iki yakasında da görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Günün ilerleyen saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte yoğun sisin dağılması ve yerini açık bir havaya bırakması bekleniyor.
Şehir içi denizden ulaşımda iptallere sebep olan sis, uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.
Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamaya göre ise, Beykoz-Sarıyer Hattı Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
06:50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
06:15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
Küçüksu-İstinye Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Çubuklu-İstinye Hattı
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı
07:15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
07:05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
07:00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
Kadıköy-Sarıyer Hattı
Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı
07:15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı Seferi
07:20 Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Seferleri iptal edildi.
