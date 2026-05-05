iPhone\'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Apple Türkiye, iPhone 17 serisi ve AirPods modellerinin satış fiyatlarına yaklaşık yüzde 10 oranında zam yaptı. Yeni fiyat listesi bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

İPHONE 17 SERİSİNDE YENİ FİYATLAR

Güncellemeyle birlikte iPhone 17 serisinin tüm modellerinde dikkat çeken artışlar yaşandı. Yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

iPhone 17e: 54.999 TL’den 59.999 TL’ye yükseldi

iPhone 17: 77.999 TL’den 84.999 TL’ye çıktı

iPhone Air: 97.999 TL’den 119.999 TL’ye ulaştı

iPhone 17 Pro: 107.999 TL’den 119.999 TL’ye yükseldi

iPhone 17 Pro Max: 119.999 TL’den 132.999 TL’ye çıktı

AİRPODS MODELLERİ DE ZAMLANDI

Zam sadece telefonlarla sınırlı kalmadı. AirPods 4 modelinin fiyatı 7.999 TL’den 8.999 TL’ye yükselirken, AirPods Pro 3 modeli 13.999 TL’den 15.499 TL’ye çıktı.

KUR ARTIŞI FİYATLARA YANSIDI

Fiyat artışının, döviz kurundaki yükselişle paralel olduğu görülüyor. Dolar kurunun 41 TL seviyelerinden 45 TL bandına çıkmasıyla Türk Lirası’nda yaklaşık yüzde 10’luk değer kaybı yaşandı. Zam oranlarının da bu değişimle örtüştüğü dikkat çekti.