Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar

Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
06.05.2026 11:04
El Clasico öncesi İtalya tatiline çıkan Kylian Mbappe’ye tepki gösteren Real Madrid taraftarlarının, yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesi için 10 milyon oy topladığı iddia edildi.

Real Madrid’de Kylian Mbappe krizi büyüyor. Fransız yıldızın El Clasico öncesi yaptığı İtalya tatili sonrası taraftarların, oyuncunun takımdan gönderilmesi için 10 milyon oy topladığı iddia edildi.

OY TOPLAMA KAMPANYASI GÜNDEM OLDU

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid taraftarları, Mbappe’ye yönelik tepkilerini organize bir kampanyaya dönüştürdü. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılması yönünde başlatılan kampanyada 10 milyon oy toplandığı öne sürüldü.

İTALYA TATİLİ TEPKİ ÇEKTİ

Mbappe’nin, kız arkadaşı Ester Exposito ile İtalya’da tatil yaparken görüntülenmesi tartışmaları alevlendirdi. El Clasico öncesi gerçekleşen tatilin zamanlaması hem taraftarların hem de takım içindeki bazı isimlerin tepkisini çekti.

SOYUNMA ODASINDA RAHATSIZLIK İDDİASI

Haberlere göre bazı futbolcular, Mbappe’ye tanınan esnek programdan rahatsız oldu. Fransız yıldızın takım arkadaşlarından farklı hareket etmesinin soyunma odasında huzursuzluk yarattığı iddia edildi.

“AYRICALIK” TARTIŞMASI BAŞLADI

Mbappe’nin diğer oyunculara göre daha serbest hareket ettiği yönündeki yorumlar, kulüp içinde “ayrıcalık” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ARBELOA’DAN SAVUNMA GELDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa ise tartışmalar sonrası yaptığı açıklamada, “Sakat oyuncularla ilgili tüm planlama sağlık ekibi tarafından yapılır. Mbappe, boş zamanlarında diğer oyuncular gibi dilediğini yapabilir” ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe, Real Madrid, Spor

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
