Karşı apartmandaki kadına cinsel içerikli el hareketi yaptı

İstanbul’da bir şahsın karşı apartmandaki kadına ve çevredeki kişilere yönelik cinsel içerikli hareketler yaptığı iddiası sosyal medyada infial yarattı.

Olay, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin paylaşılmasıyla gündeme geldi. Görüntülerde, bir erkeğin camdan dışarıya doğru uygunsuz el hareketleri yaptığı anlar yer aldı. İddiaya göre şahsın yalnızca karşı apartmandaki kadına değil, çevrede bulunan kadınlar ve çocuklara karşı da benzer davranışlar sergilediği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, çok sayıda kullanıcı yetkililere çağrıda bulundu. Paylaşımlarda şahsın kimliğinin tespit edilmesi ve hakkında işlem yapılması gerektiği vurgulandı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPILDI

Görüntüleri paylaşan kullanıcılar, olayın ciddiyetine dikkat çekerek özellikle çocukların da bu davranışlara maruz kaldığı iddiası nedeniyle konunun araştırılmasını istedi. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.