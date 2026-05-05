Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’ın süreçteki konumuna ilişkin yaptığı “koordinatörlük” önerisi siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya gelindiğini belirterek, bundan sonraki adımın siyasi ve hukuki düzenlemeler olduğunu ifade etti. Öcalan’ın statüsüne ilişkin tartışmalara da değinen Bahçeli, “Statü açığı varsa, bu durum sürece katkı sağlayacak şekilde ele alınmalıdır” dedi.

“BARIŞ SÜRECİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ” ÖNERİSİ

Bahçeli, söz konusu düzenlemeye ilişkin önerisini de paylaşarak, bunun “barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü” olarak adlandırılabileceğini dile getirdi. Farklı seçeneklerin de değerlendirilebileceğini belirten Bahçeli, hedefin PKK’nın kurucu liderliğinin bu çerçevede rol üstlenmesi olduğunu ifade etti.

ERBAKAN’DAN SERT TEPKİ

Bahçeli’nin açıklamalarına ilk tepkilerden biri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan geldi. Erbakan, Bahçeli’nin önerisinin daha önce dile getirdikleri endişeleri doğruladığını savunarak, sürecin Öcalan’ın serbest bırakılması ve aktif siyasete dahil edilmesiyle sonuçlanabileceğini öne sürdü.

Erbakan açıklamasında, terörsüz Türkiye hedefine destek verdiklerini ancak sürecin bu şekilde ilerlemesini kabul etmediklerini belirtti. PKK’nın Kürt vatandaşları temsil etmediğini ifade eden Erbakan, çözümün Öcalan’ın özgürlüğü üzerinden şekillenemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın süreçle ilgili net bir tutum ortaya koymadığını da dile getiren Erbakan, konunun referanduma götürülmesi çağrısında bulundu.