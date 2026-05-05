Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
05.05.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
Haber Videosu

MHP lideri Bahçeli’nin Öcalan için “koordinatörlük” önerisi siyasi tartışma başlatırken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sürecin referanduma götürülmesi gerektiğini savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’ın süreçteki konumuna ilişkin yaptığı “koordinatörlük” önerisi siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya gelindiğini belirterek, bundan sonraki adımın siyasi ve hukuki düzenlemeler olduğunu ifade etti. Öcalan’ın statüsüne ilişkin tartışmalara da değinen Bahçeli, “Statü açığı varsa, bu durum sürece katkı sağlayacak şekilde ele alınmalıdır” dedi.

“BARIŞ SÜRECİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ” ÖNERİSİ

Bahçeli, söz konusu düzenlemeye ilişkin önerisini de paylaşarak, bunun “barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü” olarak adlandırılabileceğini dile getirdi. Farklı seçeneklerin de değerlendirilebileceğini belirten Bahçeli, hedefin PKK’nın kurucu liderliğinin bu çerçevede rol üstlenmesi olduğunu ifade etti.

ERBAKAN’DAN SERT TEPKİ

Bahçeli’nin açıklamalarına ilk tepkilerden biri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan geldi. Erbakan, Bahçeli’nin önerisinin daha önce dile getirdikleri endişeleri doğruladığını savunarak, sürecin Öcalan’ın serbest bırakılması ve aktif siyasete dahil edilmesiyle sonuçlanabileceğini öne sürdü.

Erbakan açıklamasında, terörsüz Türkiye hedefine destek verdiklerini ancak sürecin bu şekilde ilerlemesini kabul etmediklerini belirtti. PKK’nın Kürt vatandaşları temsil etmediğini ifade eden Erbakan, çözümün Öcalan’ın özgürlüğü üzerinden şekillenemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın süreçle ilgili net bir tutum ortaya koymadığını da dile getiren Erbakan, konunun referanduma götürülmesi çağrısında bulundu.

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Politika, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı
Beşiktaş’a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Bülent Arınç’tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a ziyaret Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş
Osmaniye’de damada düğünde altın yerine buzağı verildi Osmaniye'de damada düğünde altın yerine buzağı verildi
Tugay Kerimoğlu’ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı iddia Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı iddia

15:01
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
14:36
Dursun Özbek 4 ismi “Güle güle“ dedi Yeni sezonda yoklar
Dursun Özbek 4 ismi "Güle güle" dedi! Yeni sezonda yoklar
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:20
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
14:11
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
14:06
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
14:01
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
13:46
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir
12:32
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
12:16
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 15:09:26. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.