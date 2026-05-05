Dursun Özbek 4 ismi "Güle güle" dedi! Yeni sezonda yoklar

Galatasaray’da mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan Dursun Özbek’in seçime tek aday olarak gireceği netleşti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Dursun Özbek’in adaylık için gerekli evrakları süresi içinde teslim ettiğini duyurdu.

YÖNETİM LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Özbek, yeni dönemde yönetim listesinde değişikliğe gitti. Mevcut yönetimden başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban ve Ece Bora yeni listede yer almadı. Yeni listede ise Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Ömer Sarıgül, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutluğ ve Özen Kuzu gibi isimler yer aldı.

GENEL KURUL MAYIS AYINDA

Galatasaray Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulunun 16 veya 23 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor. Mevcut tabloda Dursun Özbek seçime tek aday olarak girecek.

Dursun Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Deneyim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.