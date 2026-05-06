Sergen Yalçın\'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a elenmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ın yıllar önce yaptığı yorumlar yeniden sosyal medyada gündem oldu.
Siyah-beyazlıların sahasında Konyaspor’a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etmesinin ardından taraftarlar, Sergen Yalçın’ın yorumculuk yaptığı dönemde söylediği sözleri yeniden dolaşıma soktu.
Yalçın’ın o dönemde KAFA Sports YouTube kanalında Beşiktaş - Konyaspor maçlarıyla ilgili, “Beşiktaş - Konya maçını seyretmedin mi? Yürüsen yenersin iç sahada bunları… Dışarıda problem yaşarsın, deplasmanda problem yaşarsın” ifadelerini kullandığı görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşıldı.
Eski açıklamaların yeniden gündeme gelmesi, Beşiktaş taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar Yalçın’ı eleştirirken, bazıları ise yaşanan mağlubiyetin ardından sözlerin talihsiz şekilde gündeme geldiğini savundu.
