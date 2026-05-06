Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde

Haberin Videosunu İzleyin
Sergen Yalçın\'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
06.05.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sergen Yalçın\'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Haber Videosu

Beşiktaş’ın Konyaspor’a elenmesinin ardından Sergen Yalçın’ın geçmişte söylediği “Yürüsen yenersin” sözleri yeniden gündem oldu.

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a elenmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ın yıllar önce yaptığı yorumlar yeniden sosyal medyada gündem oldu.

KONYASPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI PAYLAŞILDI

Siyah-beyazlıların sahasında Konyaspor’a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etmesinin ardından taraftarlar, Sergen Yalçın’ın yorumculuk yaptığı dönemde söylediği sözleri yeniden dolaşıma soktu.

“YÜRÜSEN YENERSİN” SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Yalçın’ın o dönemde KAFA Sports YouTube kanalında Beşiktaş - Konyaspor maçlarıyla ilgili, “Beşiktaş - Konya maçını seyretmedin mi? Yürüsen yenersin iç sahada bunları… Dışarıda problem yaşarsın, deplasmanda problem yaşarsın” ifadelerini kullandığı görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA YARATTI

Eski açıklamaların yeniden gündeme gelmesi, Beşiktaş taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar Yalçın’ı eleştirirken, bazıları ise yaşanan mağlubiyetin ardından sözlerin talihsiz şekilde gündeme geldiğini savundu.

Sergen Yalçın, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
iPhone’lara bugün zam geldi İşte yeni fiyatlar iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:23:31. #7.13#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.