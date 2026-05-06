Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

Real Madrid\'e bir Türk daha! Arda\'nın yanına gidiyor
06.05.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan basını, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in Kenan Yıldız’ı transfer etmek istediğini ve genç yıldızın İspanyol devinin gündeminde yer aldığını yazdı.

Juventus formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kenan Yıldız için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, genç yıldızın Real Madrid’in radarında olduğunu yazdı.

FLORENTINO PEREZ’İN LİSTESİNDE

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, Kenan Yıldız’ı kadroda görmek istediği belirtildi. Haberde, “Kenan’ın Perez’in hayallerini süsleyen oyunculardan biri olduğu sır değil” ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

JUVENTUS’TA AYRILIK İHTİMALİ

İtalyan ekibinin gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde ekonomik açıdan tasarruf planı uygulayabileceği aktarıldı. Bu durumda kadroda hiçbir oyuncunun “dokunulmaz” olmayacağı ve Kenan Yıldız’ın da satış ihtimali bulunan isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

REAL MADRID YENİDEN YAPILANMAYA GİDİYOR

Haberde ayrıca Real Madrid’in sezon sonunda kadroda değişiklik yapmayı planladığı belirtildi. İspanyol devinin, Avrupa’da çeyrek finalde elenmesinin ardından yeni bir yapılanmaya hazırlanabileceği öne sürüldü.

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

VINICIUS VE MBAPPE DETAYI

Kenan Yıldız’ın başarılı performansına rağmen Real Madrid’de forma rekabetinin kolay olmayacağına dikkat çekildi. Genç oyuncunun, hücumun sol kanadında Vinicius Junior ve Kylian Mbappe ile benzer bölgede görev yaptığı hatırlatıldı.

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

ARDA GÜLER DETAYI

Kenan Yıldız’ın yakın arkadaşlarından biri olan Arda Güler ile milli takımda uzun süredir birlikte forma giydiği belirtildi. İki genç yıldız, Türkiye Milli Takımı’nın farklı yaş kategorileri ve A Milli Takım’da toplam 33 maçta birlikte oynadı.

PERFORMANSIYLA PARLADI

Bu sezon Juventus formasıyla 45 karşılaşmada görev yapan Kenan Yıldız, 11 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Kenan Yıldız, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
iPhone’lara bugün zam geldi İşte yeni fiyatlar iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı Kapakları 3 kişi kör etti Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:46
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
09:46
Hürmüz’de kriz büyüyor İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı
Hürmüz'de kriz büyüyor! İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı
09:31
Kararını verdi İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’nin başına getireceği hoca
Kararını verdi! İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin başına getireceği hoca
08:39
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:08:51. #7.13#
SON DAKİKA: Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.