Mersin'de ölen 2 kardeşin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de ölen 2 kardeşin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi

Mersin\'de ölen 2 kardeşin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi
05.05.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün gece Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33), çocukları Azra (7) ve Ömer Selim (4) ile 1 Mayıs'ta memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine geldi. Musa Tülü ve ailesi, annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aileden önce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hamile olduğu öğrenilen anne ile babanın tedavisinin ise sürdüğü durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 2 kardeşin naaşı ise bugün Bozyazı ilçesine getirildi. İlçeye bağlı Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'na götürülen 2 kardeş için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında 2 kardeşin naaşı gözyaşları arasında dualarla toprağa yan yana verildi.

Cenaze törenine Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, ilçe protokolü, ailenin akrabaları, ilçe sakinleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Hastanede tedavileri süren anne ve baba ise törene katılamadı.

Otopsi sonucunun henüz çıkmadığı, çocukların ölümüne neden olan durumun belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de ölen 2 kardeşin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı
Beşiktaş’a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Bülent Arınç’tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a ziyaret Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

15:01
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:20
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
14:11
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
14:06
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
14:01
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 15:09:36. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de ölen 2 kardeşin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.