CHP'nin "mutlak butlan" davasında 5. duruşma bugün başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin "mutlak butlan" davasında 5. duruşma bugün başlıyor

CHP\'nin "mutlak butlan" davasında 5. duruşma bugün başlıyor
06.05.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada beşinci duruşma bugün görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay’ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tanık ifadelerinin alınması bekleniyor. Kamuoyunda “mutlak butlan” olarak bilinen davada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla yer alıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada gözler bugün yapılacak duruşmaya çevrildi. Ankara’da görülecek davada, aralarında görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 12 sanık hakim karşısına çıkacak.

Davada sanıkların, “oylamaya hile karıştırma” suçunu işledikleri iddia edilirken, haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

KILIÇDAROĞLU DOSYADA “MAĞDUR” SIFATIYLA YER ALIYOR

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP delegelerinin suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dosyada “mağdur” sıfatıyla yer alıyor.

Bugünkü duruşmada tanıkların dinlenmesi beklenirken, mahkemenin ilerleyen süreçte yeni ara kararlar alabileceği değerlendiriliyor.

SON DURUŞMADA DOSYA ERTELENMİŞTİ

Davaya ilişkin son duruşma 1 Nisan’da yapılmıştı. Mahkeme, sanıklardan Özgen Nama’nın ifadesinin bir sonraki celsede alınmasına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs tarihine ertelemişti.

Önümüzdeki saatlerde başlaması beklenen duruşma öncesinde siyasi kulislerde de hareketlilik yaşanıyor.

DAVA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Davanın temelini, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultayı oluşturuyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultay sürecine şaibe karıştırıldığını öne sürerek farklı mahkemelerde dava açtı. Delegelerin oylarının rüşvet karşılığında yönlendirildiği iddiaları yargıya taşınırken, açılan davalar daha sonra Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

“MUTLAK BUTLAN” TARTIŞMALARI 

Dava sürecinde en çok tartışılan başlıklardan biri de “mutlak butlan” iddiaları oldu. Davacılar, kurultayda delegelerin iradesinin rüşvet ve usulsüzlüklerle sakatlandığını savunarak seçim sonuçlarının yok hükmünde sayılmasını talep ediyor.

Davacı taraf ayrıca, kurultayın geçersiz kabul edilmesi halinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesi gerektiğini öne sürüyor.

Mahkeme, Gündem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'mutlak butlan' davasında 5. duruşma bugün başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“CHP için mutlak butlan kararı yazıldı“ iddiasına Bahçeli’den ilk yorum "CHP için mutlak butlan kararı yazıldı" iddiasına Bahçeli'den ilk yorum
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
2 kardeşin son fotoğrafı Hamile anne ve baba yoğun bakımda 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Anayasa Mahkemesi’nden Fenerbahçe kararı Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidiyor İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

09:18
Icardi Türkiye’yi terk ediyor Eşyalarını bile topladı
Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı
09:15
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
09:10
Dananın kuyruğu bugün kopacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor
Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor
08:39
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
08:17
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu
08:16
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs! Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
07:42
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
07:24
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 09:41:33. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'nin "mutlak butlan" davasında 5. duruşma bugün başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.