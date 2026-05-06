Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a son dakikada mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu’nda oynanan yarı final karşılaşmasında Konyaspor’a 90+8. dakikada Enis Bardhi’nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti.
Karşılaşmanın ardından tribünlerde büyük tepki oluştu. Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Sergen Yalçın’a yönelik “istifa” tezahüratlarında bulundu.
Sercan Dikme’nin haberine göre yoğun tepkinin ardından soyunma odasına giden Sergen Yalçın’ın görevi bırakma kararı aldığı öne sürüldü. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yöneticilerin devreye girerek deneyimli teknik adamı kararından vazgeçirdiği iddia edildi.
Yaşanan gelişmelere rağmen Sergen Yalçın’ın, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında takımın başında sahaya çıkmasının beklendiği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)