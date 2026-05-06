Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi

06.05.2026 09:44
Beşiktaş’ın Konyaspor’a elenmesinin ardından Sergen Yalçın’ın soyunma odasında istifa kararı aldığı, yönetimin ise deneyimli hocayı vazgeçirdiği iddia edildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a son dakikada mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ KUPAYA VEDA ETTİ

Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu’nda oynanan yarı final karşılaşmasında Konyaspor’a 90+8. dakikada Enis Bardhi’nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti.

TARAFTARDAN “İSTİFA” TEPKİSİ

Karşılaşmanın ardından tribünlerde büyük tepki oluştu. Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Sergen Yalçın’a yönelik “istifa” tezahüratlarında bulundu.

SOYUNMA ODASINDA KARARINI AÇIKLADI İDDİASI

Sercan Dikme’nin haberine göre yoğun tepkinin ardından soyunma odasına giden Sergen Yalçın’ın görevi bırakma kararı aldığı öne sürüldü. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yöneticilerin devreye girerek deneyimli teknik adamı kararından vazgeçirdiği iddia edildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLMASI BEKLENİYOR

Yaşanan gelişmelere rağmen Sergen Yalçın’ın, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında takımın başında sahaya çıkmasının beklendiği belirtildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yol yolcu yol yolcu :
    maçı heyecanla izledik.ve bjk kötüde oynamadı sadece ileridekiler beceriksizdi.konya bir uzun topla ve uzatmalarda işi bitirdi.çok arzu çok ateşliydi. yani aslolan arzuydu ateşti.oda konyada vardı. bjk deyse sanki kupayı isteyen bir tek olay tanmıdır nedir o vardı. 6 4 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Bırakın gitsin kalırsa çok zarar verir..... 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
