Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap
Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap

06.05.2026 19:44
Galatasaray'ın radarına aldığı Juventus forması giyen Federico Gatti, sarı-kırmızılı kulüpten gelen ilgiyi geri çevirdi. Oyuncunun ya Juventus'ta kalmak ya da Premier Lig'de top koşturmak istediği belirtildi.

Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirmek adına gündemine aldığı Juventus'un İtalyan stoperi Federico Gatti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GATTI'DEN GALATASARAY'A RET

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray'ın yoğun ilgisine rağmen Gatti'nin sarı-kırmızılılara transferinin gerçekleşmesi zor görünüyor. Federico Gatti'nin önceliğinin Juventus'ta kalmak ya da Premier Lig'de forma giymek olduğu dile getirildi. İtalyan oyuncunun, Galatasaray'dan gelen ilgiye sıcak bakmadığı ve kariyer planlamasında önceliği ülkesine verdiği ifade edildi.

JUVENTUS SATIŞA SICAK

Öte yandan mali yapısını dengelemek ve yeni transferlere bütçe oluşturmak isteyen Juventus, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu satış listesine koydu. Torino ekibinin, Gatti için kapıyı 20-25 milyon Euro bandından açtığı belirtiliyor. Kulüp, bu satıştan elde edeceği geliri kadro revizyonunda kullanmayı planlıyor.

