Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti

Tunceli’de sevgilisinden ayrılan şahıs, alkol aldıktan sonra etrafa rastgele ateş açtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay, merkez Sanat Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde peş peşe silah sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından kimliği tespit edilen 19 yaşındaki B.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Şüphelinin alkollü olduğu ve sevgilisinden ayrıldıktan sonra eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Mermilerden bazıları bir iş yerinde denk gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.