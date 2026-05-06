Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil
Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

06.05.2026 09:12
Çin’in Sichuan eyaletindeki bir macera parkında yaşanan bungee salıncağı kazası faciayla sonuçlandı. Görüntülerde görevlilere "Bağlantı sıkı değil" diye bağırdığı görülen kadın, platformdan aşağı düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından macera parkının faaliyetleri 10 Mayıs’a kadar geçici olarak durduruldu.

Çin’in Sichuan eyaletinde bir macera parkında yaşanan bungee salıncağı kazası faciayla sonuçlandı. Güvenlik halatının düzgün bağlanmadığını söyleyen kadın, platformdan fırlatıldıktan sonra kanyona düşerek hayatını kaybetti.

“HALAT BAĞLI DEĞİL” DİYE UYARDI

Çin basınında yer alan haberlere göre olay, 3 Mayıs 2026’da Huaying yakınlarındaki bir macera parkında meydana geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde kadının emniyet kemeri ve halatlarla salıncağa bağlandığı görüldü.

Kadın daha sonra mekanik sistemle platformun kenarına doğru çekildi. Görüntülerde, platformun ucuna yaklaşırken kadının ağlayarak “halat bağlı değil” diye bağırdığı duyuldu.

KANYONA DÜŞTÜ

Kısa süre sonra kadının platformdan aşağı düştüğü görüldü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybettiği açıklandı.

TESİS GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Bungee işletmesinden bir yetkili, şirketin hayatını kaybeden kadının ailesiyle iletişim halinde olduğunu açıkladı. Olayın ardından macera parkının faaliyetleri 10 Mayıs’a kadar geçici olarak durduruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Huaying Şehir Yönetimi tarafından olayla ilgili soruşturma komitesi kurulduğu ve kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

