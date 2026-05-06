Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gözler eski başkan Aziz Yıldırım’a çevrilmişti. Sarı-lacivertli camiada merakla beklenen karar ortaya çıktı.
Son olarak 2024 yılında yapılan seçimde Ali Koç’un karşısına çıkan Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlığa aday olma kararı aldığı öğrenildi. Yıldırım’ın bugün resmi açıklama yaparak adaylığını duyuracağı öne sürüldü.
Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, seçim sürecinin netleşmesini beklediğini belirterek, “Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum olursa o zaman bakarız” ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan başkan adaylığı konuşulan Mehmet Ali Aydınlar da seçimde aday olmayacağını duyurdu. Aydınlar açıklamasında, Fenerbahçe’nin geleceğinin şahsı üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesini istemediğini belirtti.
Fenerbahçe’de şu ana kadar eski yöneticiler Barış Göktürk ve Hakan Safi adaylığını açıklayan isimler olmuştu. Aziz Yıldırım’ın da yarışa katılmasıyla seçim atmosferinin daha da hareketlenmesi bekleniyor.
