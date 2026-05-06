Ankara\'da \'Çirkinler\' Operasyonu: 5 Tutuklama

ANKARA'da 'Çirkinler' organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 'Çirkinler' organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Suç örgütü üyelerinin, esnaf ve iş adamlarından tehditle haraç aldıkları, vermeyen esnafın iş yerlerini kurşunladıkları ve çektikleri görüntüleri, korkutma amaçlı paylaştıkları öğrenildi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kullandıkları silahları ise metruk arazideki çöp yığınına gizledikleri tespit edildi. 4 ayrı olaya karışan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.