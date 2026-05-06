Aziz Yıldırım\'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım

Fenerbahçe’de seçim heyecanı resmen başladı. Aziz Yıldırım, seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Yıldırım yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım” ifadelerini kullandı.
Tecrübeli isim açıklamasında, başkan adaylığı gündemde olan Barış Göktürk ve Hakan Safi’ye de çağrıda bulunarak, “Benimle beraber olmayı teklif ediyorum” dedi.
Aziz Yıldırım’ın adaylığını duyurmasının ardından kızı Yaz Yıldırım’ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Yaz Yıldırım, “Yeniden başlıyoruz” mesajını paylaşarak kısa sürede gündem oldu.
Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklaması sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırırken, seçim sürecinin daha da hareketlenmesi bekleniyor.
