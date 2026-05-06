Rapçi Mero Kur’an tilavetiyle mest etti

"Mero" adıyla tanınan rapçi Enes Meral bu kez müzik kariyerinden çok farklı bir görüntüyle gündeme geldi. Almanya’nın Frankfurt kentindeki bir camide Kur’an-ı Kerim tilaveti yapan ünlü rapçinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kıyamet Suresi’nden ayetler okuyan Mero’nun etkileyici kıraati, dinleyenlerden tam not aldı. Binlerce kullanıcı sanatçının görüntülerine beğeni ve yorum yağdırdı.

CAMİDE KUR’AN-I KERİM OKUDU

Gerçek adı Enes Meral olan ve rap dünyasında “Mero” adıyla tanınan sanatçı, Almanya’nın Frankfurt kentindeki bir camide Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Mero’nun Kıyamet Suresi’nin 26 ile 38. ayetlerini okuduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. Pek çok kullanıcı, Mero’nun ses tonunu ve tilavetini etkileyici bulduğunu ifade ederken, videoya çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

“OLABİLİR” ŞARKISIYLA TANINMIŞTI

Mero, özellikle 2019 yılında yayınladığı “Olabilir” adlı şarkıyla Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Rap müziğin dikkat çeken isimlerinden biri olan sanatçı, bu kez Kur’an-ı Kerim tilavetiyle adından söz ettirdi.