Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu

Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
07.05.2026 09:05
Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’den acı haber geldi. Bodrum’daki evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan Cebeci'nin ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde müzik dünyasını yasa boğan bir olay yaşandı. Bir dönem Kurtalan Ekspres kadrosunda yer alan ve Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci, yaşadığı evde ölü bulundu.

AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, Bodrum’un Müsgebi Mahallesi Müsgebi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cebeci’den uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Eve giren yakınları, ünlü müzisyeni av tüfeğiyle vurulmuş halde yerde hareketsiz halde buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Hüseyin Cebeci’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Muğla Gazetesi'nden Kenan Gürbüz'ün haberine göre; polis ekipleri ev ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde detaylı inceleme başlatıldı. Cebeci’nin ölümünün intihar mı yoksa farklı bir nedenle mi gerçekleştiğinin yapılacak kriminal incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Ünlü müzisyenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İBB KÜLTÜR’DEN TAZİYE MESAJI

Acı haberin ardından İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı hesabından da taziye mesajı paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Efsane grup Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı..

