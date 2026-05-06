Ereğli\'de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde eski sevgilisini görmek için geldiği öne sürülen bir kişi ile genç kadının yakınları arasında çıkan kavga kanlı bitti. Darbedildiği iddia edilen Barboros Y., sığındığı iş yerinde eline geçirdiği makasla bir kişiyi yaraladı. Olayda iki kişi hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Orhanlar Mahallesi Orta Camii mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Barboros Y., şehir dışından gelerek eski sevgilisi Şirin Y. ile görüşmek istedi. İkili arasında başlayan tartışmaya, Şirin Y.’nin akrabaları Engin Ç. ile Murat Ç. de dahil oldu.

DÜKKANA SIĞINDI

Taraflar arasında büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında darbedildiği öne sürülen Barboros Y., çevrede bulunan bir çerçeveci dükkanına sığındı. Ancak kavga iş yerinde de devam etti.

MAKASLA YARALADI

İddiaya göre Barboros Y., iş yerinde eline geçirdiği makasla Murat Ç.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Barboros Y. ile Murat Ç., ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.