Ereğli'de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti
06.05.2026 21:59  Güncelleme: 22:00
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine eski kız arkadaşını görmek için gittiği öne sürülen Barbaros Y., çıkan tartışmada genç kadının yakınları tarafından darbedildi. Kaçarak bir dükkana sığınan Barbaros Y., peşinden gelen saldırganlardan birini eline geçirdiği makasla yaraladı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde eski sevgilisini görmek için geldiği öne sürülen bir kişi ile genç kadının yakınları arasında çıkan kavga kanlı bitti. Darbedildiği iddia edilen Barboros Y., sığındığı iş yerinde eline geçirdiği makasla bir kişiyi yaraladı. Olayda iki kişi hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 

Olay, Orhanlar Mahallesi Orta Camii mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Barboros Y., şehir dışından gelerek eski sevgilisi Şirin Y. ile görüşmek istedi. İkili arasında başlayan tartışmaya, Şirin Y.’nin akrabaları Engin Ç. ile Murat Ç. de dahil oldu.

DÜKKANA SIĞINDI 

Taraflar arasında büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında darbedildiği öne sürülen Barboros Y., çevrede bulunan bir çerçeveci dükkanına sığındı. Ancak kavga iş yerinde de devam etti.

MAKASLA YARALADI 

İddiaya göre Barboros Y., iş yerinde eline geçirdiği makasla Murat Ç.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Barboros Y. ile Murat Ç., ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
