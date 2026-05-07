Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşini vurup, baldızı ve kayınvalidesine saldıran Rüzgar Eser, çıkan arbedede kayınvalidesi Delal A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan kayınvalide ifadesinde olay anını anlattı.

EŞİNE, BALDIZINA VE KAYINVALİDESİNE SALDIRDI

Olay, dün saat 15.30 sıralarında eliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (28) yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı.

KAYINVALİDE DAMADINI ÖLDÜRDÜ

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbedilen kayınvalide Delal A. ve Betül E.'nin ise tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan Delal A. ve Betül E.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"ONA ENGEL OLMAK İÇİN MUTFAĞA KOŞUP BIÇAK ALDIM"

Gözaltına alınan Delal A. emniyetteki ifadesinde, "O gün Batman'dan İstanbul'a gelmiş. Evin önüne geldi. Kapıyı çalıp konuşmak istediğini söyledi. Biz de ona inanıp kapıyı açtık. Kızımla konuşmaya başladıktan 10 dakika sonra aralarında yine kavga çıktı. Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Bende ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti" dedi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Delal A. ile kızı Betül E., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.