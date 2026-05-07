Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

Haberin Videosunu İzleyin
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış
07.05.2026 16:30  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış
Haber Videosu

İstanbul'da kızını silahla yaralayan damadı Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldüren kayınvalide Delal A. adliyeye sevk edildi. Delal A. emniyetteki ifadesinde, "Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Bende ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti" dedi.

Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşini vurup, baldızı ve kayınvalidesine saldıran Rüzgar Eser, çıkan arbedede kayınvalidesi Delal A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan kayınvalide ifadesinde olay anını anlattı.

EŞİNE, BALDIZINA VE KAYINVALİDESİNE SALDIRDI

Olay, dün saat 15.30 sıralarında eliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (28) yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı. 

Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

KAYINVALİDE DAMADINI ÖLDÜRDÜ

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbedilen kayınvalide Delal A. ve Betül E.'nin ise tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan Delal A. ve Betül E.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

"ONA ENGEL OLMAK İÇİN MUTFAĞA KOŞUP BIÇAK ALDIM"

Gözaltına alınan Delal A. emniyetteki ifadesinde, "O gün Batman'dan İstanbul'a gelmiş. Evin önüne geldi. Kapıyı çalıp konuşmak istediğini söyledi. Biz de ona inanıp kapıyı açtık. Kızımla konuşmaya başladıktan 10 dakika sonra aralarında yine kavga çıktı. Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Bende ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti" dedi.

Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Delal A. ile kızı Betül E., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış
Kaynak: DHA

Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Narin’in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı
CNN’in kurucusu Ted Turner yaşamını yitirdi CNN'in kurucusu Ted Turner yaşamını yitirdi
Juventus’un yıldızı Gatti’den Galatasaray’a cevap Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu’na “Özgürlük Savaşçısı“ ödülü Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'na "Özgürlük Savaşçısı" ödülü
Ağrı’da akrabalarını silahla öldüren baba ve oğlu gözaltına alındı Ağrı'da akrabalarını silahla öldüren baba ve oğlu gözaltına alındı
ABD ordusu, İran tankerini vurdu ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Dünya devinde kriz Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
İmamoğlu’nun “Gülibrahimoğlu“ iddiasına Kurum’dan sert yanıt İmamoğlu'nun "Gülibrahimoğlu" iddiasına Kurum'dan sert yanıt

15:59
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:59
ABD’nin İran’a önerdiği mutabakat zaptı İsrail’i korkuttu: Bizim için felaket
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket
15:49
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses’in sırrı ortaya çıktı
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
15:48
HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 2027 sonbaharında sandık gelebilir
HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 2027 sonbaharında sandık gelebilir
15:33
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı Selahattin Baki, Ali Koç’tan intikamını bakın nasıl aldı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
15:30
Türkiye’de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:18
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
14:59
Burcu Köksal, AK Parti’ye mi geçiyor Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
14:27
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
13:54
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:43:26. #7.12#
SON DAKİKA: Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.