Burcu Köksal, AK Parti\'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündeme gelirken, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.
CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar doğrudan yalanlanmazken, mesajın içeriğinde uyarı niteliği taşıyan ifadelere yer verildi.
Açıklamada, belediye başkanlarının halkın iradesiyle seçildiği hatırlatılarak, bu iradeye uygun bir duruş sergilemenin temel sorumluluk olduğu vurgulandı. İl Başkanlığı, seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından yana tavır almaya devam edeceklerini belirtti.
Metinde ayrıca, belediye başkanının CHP’nin temsil ettiği siyasi çizgi doğrultusunda hareket etmesi gerektiğine dikkat çekildi. Köksal’ın bu çizgide kalması halinde CHP Afyonkarahisar örgütleri olarak yanında durmaya devam edecekleri ifade edildi.
Açıklamanın genel tonu, parti kimliği ve seçmen iradesine bağlılık vurgusuyla dikkat çekerken, kulislerde konuşulan parti değişikliği iddialarına karşı dolaylı bir mesaj olarak yorumlandı.
