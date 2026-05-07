Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar - Son Dakika
07.05.2026 15:09
DEM Parti heyetiyle birlikte Barış Anneleri Heyeti, Anneler Günü öncesinde siyasi parti temaslarına MHP ile başladı. DEM Parti’nin beyaz tülbent, MHP’nin ise kırmızı karanfil hediye etmesi dikkat çekti. Barış Annesi Afife Kartal görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Barışı getirmeyi umut ediyoruz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve milletvekili Adalet Kaya’nın eşlik ettiği Barış Anneleri Heyeti, Anneler Günü öncesinde siyasi partilere yönelik ziyaretlerine başladı. "Barış Anneleri"ni temsilen Behiye Yalçın, Afife Kartal, Müzeyyen Bütün'ün bulunduğu heyetin TBMM’deki ilk durağı MHP oldu.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Barış Anneleri Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay tarafından kabul edildi. Gerçekleşen görüşmede taraflar karşılıklı mesajlar verirken, buluşmada barış ve diyalog vurgusu öne çıktı. MHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda basına kapalı yapılan görüşme, bir saat sürdü.

BEYAZ TÜLBENT VE KIRMIZI KARANFİL DETAYI

Ziyaret sırasında DEM Parti heyeti, MHP grubuna barışı simgeleyen beyaz tülbent hediye etti. MHP heyeti ise Barış Anneleri’ne kırmızı karanfil verdi. Karşılıklı verilen hediyeler görüşmenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

"BARIŞI GETİRMEYİ UMUT EDİYORUZ"

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan, AK Parti'yi ziyaret edip etmeyeceklerine ilişkin, ziyaretin gerçekleşeceğini, planlama dahilinde olduğunu söyledi.

Heyette yer alan "Barış Anneleri" de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye görüşme dolayısıyla teşekkür etti.

Akçay ve Kılıç'ın, kendilerini Anneler Günü dolayısıyla karanfillerle karşıladığını belirten "Barış Anneleri", gelecek günleri birlikte, barış ve güzellik içinde geçirmeyi temenni etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • osman şahin osman şahin:
    Memleketin barışı huzuru güvenliği kalkınması için bir an önce barışın tesis edilmesi şart 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
