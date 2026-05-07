Fenerbahçe’de seçim süreci devam ederken Aziz Yıldırım’ın yönetim listesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce Ali Koç yönetiminde görev yapan Selahattin Baki’nin yeniden yönetime dönebileceği öne sürüldü.
Doruk Tecimer’in haberine göre Aziz Yıldırım’ın, Barış Göktürk’ün listesinde yer alan Selahattin Baki ve Ozan Balaban’ı kendi yönetim listesine dahil etmeyi planladığı iddia edildi.
Haberde taraflar arasında henüz net bir anlaşma olmadığı ancak kısa süre içerisinde görüşme yapılmasının beklendiği belirtildi.
Selahattin Baki, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından RAMS Park’ta Ali Koç ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Ali Koç’un, milyonların gözü önünde Baki’ye sert tepki gösterdiği anlar uzun süre konuşulmuştu.
Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklamasının ardından oluşacak yönetim listesi Fenerbahçe camiasında büyük merak konusu olmaya devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?